Digitales Epidemie-Management in Wien

In Wien kommt nun ein digitales Epidemie-Management-System zum Einsatz.

Aufgrund der anhaltenden aktuellen Covid-19-Krise ist geplant, Episys, eine digitale Plattform, die alle Patientendaten und Daten im Zusammenhang mit dem Virus – einschließlich der Verfolgung von Patientenvorfallsmeldungen in Echtzeit – speichert und verwaltet, nun auch anderen Gemeinden und Bundesländern in Österreich zur Verfügung zu stellen.

Episys ist seit Anfang März 2020 in Betrieb, um bei der Bewältigung der aktuellen Epidemie zu helfen. Es ermöglicht den Fachleuten des Gesundheitswesens, relevante Patienten zu identifizieren, Patientendaten einzusehen und zu ergänzen sowie mehr über verschiedene Falldefinitionen und das aktuelle Virus zu erfahren und es zu erforschen – und zwar in Echtzeit. Es baut auf einem Management-System auf, das 2015 von Atos entwickelt und seitdem aktualisiert, verbessert und angepasst wurde, um im Ernstfall wie der aktuellen Covid-19-Krise zu unterstützen.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus