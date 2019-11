Digitalisierung der Geschäftsabläufe

{newsItem.falMedia[0]}

„CIOs spielen aus meiner persönlichen Sicht eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien – auch oder erst recht hier in Deutschland. Sie haben die Möglichkeit, die Ergebnisse und die Effizienz in verschiedenen Geschäftsbereichen wie HR, Finanzen, IT und Recht zu verbessern“, sagt Detlef Krause, Area Vice President Germany von Service Now.

Die von Oxford Economics durchgeführte globale Umfrage unter 516 CIOs, davon 328 aus Europa, zeigt, dass rund ein Drittel (66 Prozent) der Befragten mindestens 50 Prozent der Prozesse und Workflows in ihrem Unternehmen automatisiert hat. Bis 2022 werden bereits 96 Prozent der CIOs mindestens die Hälfte der Arbeitsabläufe ihrer Unternehmen digitalisiert haben.

CIOs stehen jedoch vor der Herausforderung, die potenziellen Auswirkungen der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Grund dafür sind Schwachstellen im Unternehmen, die die Digitalisierungsstrategie untergraben. Die Zahlen belegen das auch für Deutschland.

Um die Digitalisierung voranzutreiben und den Erfolg in allen Unternehmensbereichen zu steigern, sollten CIOs diese fünf entscheidenden Schritte beachten:

1. Zusammenarbeit mit dem C-Level: In Deutschland arbeiten 62 Prozent der CIOs mit dem COO des Unternehmens zusammen, um Arbeitsabläufe durch Digitalisierung zu standardisieren. 51 Prozent arbeiten dafür direkt mit dem CEO zusammen. Mit anderen Führungskräften wird deutlich weniger zusammengearbeitet. Tatsächlich geben 23 Prozent der CIOs an, alleine für die Digitalisierung der Workflows verantwortlich zu sein.

2. Zusammenarbeit mit externen Partnern: 64 Prozent der CIOs in Deutschland sagen, dass die Zusammenarbeit mit externen Partnern effektiv ist. Nur 15 Prozent davon halten die Zusammenarbeit in Projekten zur Digitalen Transformation für sehr effektiv.

3. Ausrichtung der Digitalisierungsziele an den Unternehmenszielen: Lediglich 21 Prozent der deutschen CIOs geben an, dass sie sehr effektiv Unternehmensziele festlegen, die alle Bereiche des Unternehmens durchdringen.

4. Einbettung der IT in das Unternehmen: Nur wenige CIOs in Deutschland binden die IT im gesamten Unternehmen ein. Nur 9 Prozent geben an, dass ihr Unternehmen funktionsübergreifende Teams aufbaut, um die Digitale Transformation durchzuführen.

5. Ergebnisse verfolgen und Strategie anpassen: Die Digitalisierungsbemühungen müssen besser im Unternehmen kommuniziert werden. Lediglich 23 Prozent der CIOs in Deutschland sind der Meinung, Fortschritte effektiv zu messen und der Geschäftsführung zu präsentieren.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus