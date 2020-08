Direkter Draht in die Public Cloud

Von: Paula Hansen

{newsItem.falMedia[0]}

ITD: Herr Nicolay, welche Entwicklungen beobachten Sie derzeit auf dem Rechenzentrumsmarkt? In welchen Bereichen sehen Sie eine besondere Nachfrage?

Holger Nicolay: Der Bedarf an Rechenzentren sowie an High-Speed-Netzen für den Austausch von Daten wächst rasant. Prognosen schätzen die jährliche Datenmenge im Jahr 2025 auf 175 Zettabyte weltweit – das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Gerade dieser Tage wird uns dieses Wachstum durch die aktuelle Corona-Pandemie mehr als deutlich vor Augen geführt: Mitarbeiter im Home Office, Online-Gaming und Streaming als Ersatz für die ansonsten außer Haus stattfindenden Freizeitbeschäftigungen – all das steigert die Auslastung der Netze und fordert die üblicherweise in Colocation-Rechenzentren betriebenen Plattformen. Generell beobachten wir ein starkes Wachstum in allen Feldern, also Cloud-, Hosting-, Rechenzentrums- und Netzwerkdienstleistungen. Zudem verschwinden die Grenzen zwischen klassischem Hosting und (Private-)Cloud-Angeboten. Denn viele Anbieter – ganz gleich, ob Systemhaus, Systemintegrator, Hosting-Anbieter oder Cloud-Provider – positionieren sich mit hybriden Formen am Markt.

ITD: Welche Veränderungen gibt es durch diese Entwicklungen bei Rechenzentrumsanbietern? Welche Rolle spielt dabei die Anbindung an Public-Cloud-Provider?

Nicolay: Tatsächlich nutzen immer mehr Unternehmen große Public-Cloud-Provider wie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud. Das hat den Markt verändert: Colocation- wie auch Hosting-Provider müssen neben Rechenzentrumsinfrastruktur und Anbindung an das Internet auch direkte Vernetzungen zu den Public-Cloud-Providern anbieten. Die Integration der Public-Cloud-Services in traditionellere Angebote eröffnet aber auch viele neue Geschäftschancen, z.B. bieten vormalige Hosting-Unternehmen nun auch Kunden- oder branchenspezifische Adaptionen von Standardservices der Public-Cloud-Hyperscaler. Andere setzen auf deren Infrastruktur eigene Plattform- oder Software-Services auf, statt den gesamten Infrastruktur-Stack selbst zu betreiben. Anbieter, die ihre Angebote konsequent am Bedarf des Marktes ausrichten, werden von dieser Entwicklung sicher profitieren.

ITD: Und was heißt das konkret für Unternehmen, die ihre eigenen Rechenzentren oftmals noch vor Ort betreiben?

Nicolay: Führende Analystenhäuser wie Gartner sind sich sicher, dass das eigene On-Premises-Rechenzentrum keine Zukunft hat, weil Public-Cloud-Services und Colocation für die restliche, nicht „cloudifizierbare“ IT den Markt dominieren werden. Gleichzeitig sehen wir gegenläufige Trends, weil Unternehmen mit ungenügender Vorbereitung oder falschen Erwartungen in die Cloud migriert sind. Ich rate hier zu differenzierter Sichtweise: Wie und wo Services betrieben werden, ist von einzelnen Anwendungsfällen abhängig und daher eine Entscheidung pro oder contra Public Cloud nie pauschal zu treffen. Sich und seine IT-Strategie zu hinterfragen ist nicht nur ein technologischer Aspekt, sondern vor allem eine Frage von Security, Compliance und Netzwerk. Vor dieser Entscheidung stehen Unternehmen sowohl bei der Evaluierung von Public-Cloud-Services als auch bei der Frage nach moderner Rechenzentrumsinfrastruktur.

Bildquelle: Interxion