Dm setzt Lösungen von Yext ein

Yext, ein Digital-Knowledge-Management-Anbieter, soll zukünftig die Drogeriemarktkette Dm bei ihrer strategischen Entwicklung unterstützen. Über die Plattform des Anbieters soll das Unternehmen in Zukunft die digitalen Informationen seiner 3.500 Filialen in Europa effizienter managen können.

Darüber hinaus unterstütze die IT-Firma die Drogeriekette bei Zukunftsthemen und liefere Lösungen, die für höhere Sichtbarkeit in der lokalen Internetsuche sowie verbesserte Analytics-Kapazitäten sorgen sollen.

Dabei gehe es einerseits um die Auffindbarkeit in klassischen Suchmaschinen. Darüber hinaus sollen Informationen wie Filialadressen und Öffnungszeiten mit unterschiedlichsten Plattformen synchronisiert werden, darunter Bewertungsportale, Adressverzeichnisse und Kartendienste. Außerdem soll nachvollziehbargemacht werden, wie sich diese digitalen Maßnahmen auf den Geschäftserfolg auswirken.

Konkret werde Yext den Einzelhändler bei der Kommunikation von lokalen Events in den Filialen begleiten und sicherstellen, dass Standortinformationen und andere aktualisierte Informationen auf allen digitalen Plattformen verbreitet werden. Die Lösung sei dabei so aufgebaut, dass sie sich mit internen BI- und Standortsystemen integrieren lässt. Die Handelskette habe ihre Mitarbeiter im letzten Jahr außerdem mit 25.000 Smartphones ausgestattet, um On- und Offline besser zu verzahnen, weshalb es nun wichtig gewesen sei, dass die Lösung auch auf mobilen Endgeräten funktioniere.

Zusätzlich sollen sämtliche Bewertungen der Filialen, die auf den unterschiedlichsten Drittanbieterplattformen erscheinen, zentral ausgewertet werden können. Die Beantwortung von Bewertungen müsse dabei nicht zwingend durch das zuständige Team erfolgen, sondern könne auch von den jeweiligen Filialverantwortlichen erledigt werden.

