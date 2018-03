DZ Bank und Ratiodata verlängern Service-Partnerschaft

Die DZ Bank und die Ratiodata GmbH setzen ihre Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren weiter fort: So verlängerte das global operierende Geldinstitut den bestehenden Dienstleistungsvertrag und die Leistungsvereinbarungen mit dem IT-Spezialisten bis zum Jahr 2022.

Das Leistungsspektrum soll ein breitgefächertes Angebot an Dienstleistungen und Managed-Services für rund 5.500 Mitarbeiter an 18 DZ-Bank-Standorten weltweit umfassen. „Für uns ist die Entscheidung ein großer Vertrauensbeweis und eine Anerkennung unserer bisher geleisteten Arbeit als IT-Dienstleister für die DZ Bank“, sagt Martin Greiwe, Sprecher der Geschäftsführung der Ratiodata GmbH. „Unsere Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und die Service-Prozesse sichern der DZ Bank eine hohe Verfügbarkeit der IT-Betriebs-Services im zentralen und dezentralen Bereich sowie die Einhaltung der bankenaufsichtsrechtlichen Anforderungen für den externen Betrieb von IT-Services.“

Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit bündelt der Dienstleister seine Managed-Services in den Bereichen Netzwerk, Arbeitsplatz und Kommunikation und bietet diese dem Geldinstitut aus einer Hand an. So unterstützt der IT-Dienstleiter seinen Kunden u.a. in den Feldern Security, Desktop, Mobile, Data, Remote Access und Voice. Insbesondere durch die Integration der IT-Infrastruktur der ehemaligen WGZ Bank kam es zu einer Vielzahl an Leistungserweiterungen in der Zusammenarbeit, heißt es.

Alfred Leicht, Bereichsleiter IT bei der DZ Bank, sagte im Rahmen der Vertragsunterzeichnung in Frankfurt am Main: „Wir freuen uns, auch in den kommenden Jahren die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter fortzuführen. Die bisherigen Projekte waren von Vertrauen geprägt und wir konnten uns von den Qualitäts- und Sicherheitsmaßstäben des Dienstleisters überzeugen.“ Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem Partner wolle man zudem die stabile Produktionsumgebung sicherstellen.



