Eco-Vorstand im Amt bestätigt

Süme ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender des Verbands der Internetwirtschaft. Seine wichtigste Aufgabe sieht er darin, das Vertrauen in die Internetbranche und digitale Technologien zu stärken und Politik und Unternehmen in einen konstruktiven Dialog über die Chancen der Digitalisierung zu bringen. „Unternehmen und Politik tragen eine gemeinsame Verantwortung dafür, die Digitalisierung in Deutschland zur Erfolgsgeschichte zu machen und digitale Technologien zum Wohle aller einzusetzen“, so Süme. Das Label „Internetwirtschaft“ sei dabei schon lange nicht mehr nur für originäre Internetunternehmen reserviert, sondern passe inzwischen auch auf viele Anwenderbranchen, beispielsweise in den Bereichen Automotive und Mobilität. „Ich sehe Eco hier zunehmend in der Rolle einer starken Netzwerkplattform, die Unternehmen verschiedener Branchen, sowie Partner aus Politik, Forschung und Zivilgesellschaft in einen konstruktiven Austausch miteinanderbringt und digitale Debatten moderiert“, so der Vorstandsvorsitzende.

Oliver J. Süme ist seit 1997 als Rechtsanwalt für Technologie- und IT-Recht tätig und Partner der internationalen Anwaltskanzlei Fieldfisher. Er ist Mitgründer der Hamburg Top-Level-Domain GmbH (Registry für die Domainendung „hamburg“) und Leiter der Datenschutzarbeitsgruppe bei EuroISPA. Der Internetunternehmer Klaus Landefeld vertritt den Verband seit 1997 als Vorstand Infrastruktur und Netze und seit 2017 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er sitzt außerdem im Aufsichtsrat der DE-CIX Group AG.

Felix Höger ist Investor und Unternehmer und vertritt den Verband als Vorstand Online-Services und Cloud Computing. Zuvor war er COO und CTO der QSC AG und Gründer sowie langjähriger CEO der Pironet NDH AG (heute Cancom Pironet). Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der DE-CIX Group AG und sitzt ebenfalls im Vorstand des Eurocloud Deutschland_Eco e.V. Norbert Pohlmann wiederum ist Informatikprofessor für Verteilte Systeme und Informationssicherheit im Fachbereich Informatik und geschäftsführender Direktor des Instituts für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Er vertritt den Verband als Vorstand IT-Sicherheit. Pohlmann ist auch im Vorstand des Eurocloud Deutschland_Eco e.V. und Mitglied im Lenkungskreis Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ des BMWi.



Bildquelle: Eco