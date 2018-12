Eduard Meelhuysen wird Vice President of EMEA Sales

{newsItem.falMedia[0]}

In seiner Verantwortung liegt es, die Strategie für das Umsatzwachstum voranzutreiben sowie die strategischen und operativen Elemente für die Sales- und Channelpartner-Programme in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bereitzustellen.

Meelhuysen verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Leitung des internationalen Sales-Geschäfts in der IT-Security-Branche. Bevor er zu Link 11 wechselte, war er als Vice President of EMEA Sales für das Datenschutzunternehmen Bitglass Inc. tätig. Davor war er Vice President of EMEA Sales bei Netskope und hatte leitende Vertriebsfunktionen bei Imperva und Aerohive Networks inne.

Foto: Link 11