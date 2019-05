Er übernimmt Dells Großkundengeschäft

{newsItem.falMedia[0]}

Als Senior Vice President und General Manager Germany Enterprise gehört es zu seinen Hauptaufgaben, den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen und Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle auf Basis neuer Technologiekonzepte wie Künstliche Intelligenz (KI), Multi-Cloud oder IoT zu unterstützen. Paté berichtet an Adrian McDonald, President EMEA von Dell Technologies Enterprise Business. Er folgt auf Dinko Eror, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

Stéphane Paté arbeitet seit 2010 in verschiedenen Führungsrollen für das Unternehmen. Zuletzt war er als Vice President für das Großkundengeschäft in der Region Europe West verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Dell Technologies war er u.a. für Sun Microsystems, CGI, HP und die SAP tätig. Paté verfügt insgesamt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche.



Bildquelle: Dell