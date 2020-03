Eric Waltert künftig für Neugeschäft zuständig

{newsItem.falMedia[0]}

Waltert gibt an, Unternehmenskunden in der Region dabei unterstützen zu wollen, ihr Geschäft auf ein digitales Betriebsmodell umzustellen. In solchen Konzepten liefern Daten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Mit den Veritas-Lösungen sollen diese Kunden den Datenschutz ihrer modernen und hochkritischen Multi-Cloud-Umgebungen radikal vereinfachen und stärken können. Außerdem sollen dank des plattformbasierten Konzepts Speicherkosten gesenkt und die IT insgesamt hochverfügbar betrieben werden, was sie resistenter gegen Ausfälle und Angriffe macht.

Waltert kommt von Here Technologies, wo er als Head of North & Central Europe das Geschäft mit Software und Cloud-Diensten strategisch verantwortet hat. Davor war Waltert in verschiedenen Rollen bei Cisco Systems in Europa aktiv. Als General Manager hat er mehrere Jahre das Geschäft von Cisco in der Schweiz geleitet. Er hat zudem mehrere europaweite Aufgaben übernommen, u. a. war er Head of Collaboration für EMEA bei Cisco.

Bildquelle: Veritas Germany