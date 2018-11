Ethische Belange rund um KI

{newsItem.falMedia[0]}

Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von Unternehmen, Wissenschaftlern, Regierungen, EU-Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Hierzu gehört auch Audi mit seiner Beyond-Initiative.



Eine Gesellschaft, in der Künstliche Intelligenz die Menschen voranbringt: Dafür engagiert sich Audi bei AI4People, einem Forum für ethischen Umgang mit KI in Europa. Auf dem „Towards a Good AI Society Summit“ im Europäischen Parlament in Brüssel wurde heute der 20-Punkte-Plan für eine verantwortungsvolle KI-Gesellschaft vorgestellt. Ziel ist es, die europäische KI-Forschung zu bündeln und Fragen zum verantwortungsvollen Einsatz der neuen Technologien stärker in den Köpfen von Entwicklern, Gesetzgebern und der Bevölkerung zu verankern.

„Wir brauchen einen europäischen Weg im Umgang mit Künstlicher Intelligenz, der Innovationskraft mit unseren Werten verbindet“, sagte Roland Villinger, Chief Strategy Officer (CSO) und Chief Digital Officer (CDO) der Audi AG, in Brüssel. Der Autohersteller bringt eigenen Angaben zufolge bei AI4People seine Expertise aus der Beyond-Initiative ein. Im Rahmen von Beyond baute das Automobil-Unternehmen in den vergangenen drei Jahren ein Netzwerk von KI-Experten aus Start-ups und Wissenschaft auf – darunter Luciano Floridi, Direktor des Digital Ethics Lab an der Universität Oxford. „Es geht nicht nur um die Frage, was rechtlich akzeptabel ist, sondern auch darum, was ethisch wünschenswert ist“, sagte Floridi, Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees.