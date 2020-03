Falke-Strümpfe per Mausklick

{newsItem.falMedia[0]}

Durch den Einfluss neuer Ideen und verbunden mit der Erfahrung vieler Jahrzehnte entstehen bei Falke Strümpfe und Bekleidung in außerordentlicher Qualität und zeitgemäßem Design.

Ab sofort ersetzt Novomind iShop das bisher verwendete Shop-System. Das Frontend wurde von Creativestyle im Rahmen des Relaunches umgesetzt. Die Markenwelten von Falke und Burlington sind jetzt über den neuen Online-Shop in sechs Sprachen, drei Währungen und 28 Ländern verfügbar, darunter die meisten EU-Länder sowie die Schweiz und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland.

„Mit dem Relaunch unseres Online-Shops setzen wir die Internationalisierung im Rahmen unserer E-Commerce-Strategie konsequent fort“, sagt Julia Willikonsky, Head of E-Commerce von Falke. „Durch die neue Software-Lösung sind wir jetzt flexibler und können alle Inhalte selbst in Echtzeit anpassen. So bieten wir unseren Kunden weltweit ein noch personalisierteres Einkaufserlebnis.“

Die Personalisierung spielt bei Falke eine große Rolle. Das Produktsortiment kann gleich mit Extra-Services wie individuellen Stickmonogrammen, die jeden Strumpf zum persönlichen Unikat machen, Geschenkgutscheinen oder einem Sockenabo im neuen Online-Shop geordert werden. Das Shop-System ermöglicht die optimale Darstellung aller Shop-Bereiche im Full-Responsive-Design auf allen Endgeräten. Es zeichnet sich außerdem durch hohe Performance und große Dynamik aus, heißt es. Die eingesetzte In-Memory-Technologie gewährleiste dabei jederzeit schnelle Seitenladezeiten und Suchergebnisse.



