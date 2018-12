Flexibler Zugang für Ingenieure

{newsItem.falMedia[0]}

Die SMS Group arbeitet als Zulieferer der Metallindustrie im Bereich der Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Kupfer und anderen Metallen. Sie bietet Konstruktions-, Ingenieurs- und Fertigungsdienstleistungen, darunter die Gestaltung neuer Fabrikanlagen, Modernisierungs- und Digitalisierungsinitiativen sowie Dienstleistungen rund um das Product-Lifecycle-Management. Die SMS Group hat weltweit 13.500 Mitarbeiter, darunter viele Ingenieure, die an grafisch und rechnerisch anspruchsvollen Designaufgaben arbeiten. Diese Ingenieure führen zahlreiche komplexe Berechnungen und Simulationen durch, wenn sie neue Fabriken für ihre Kunden gestalten und konstruieren. Dazu verwenden sie MSC Marc und Mentat Software. Mit Opentext Exceed Turbo X haben sie eine Fernzugriffslösung für ihre tägliche Arbeit, die dabei helfen soll, Kosten zu senken und die Flexibilität zu steigern.

„Bisher haben unsere Ingenieure teure persönliche Workstations genutzt“, so Dr. Ing. Christian Imiela, Manager, Calculations and Structure Analysis Team, SMS Group. „Wir waren wir auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung, die dieselbe Leistung bietet – aber mit einem globalen Zugriff und der Möglichkeit zum effektiven Arbeiten selbst bei niedriger Bandbreite. Genau das erfüllt die neue Software. Es ist genauso gut wie eine persönliche Workstation, aber unsere Teams können jetzt problemlos auch mit Laptops arbeiten – was günstiger und flexibler ist. Dank der Lösung sind wir nun in der Lage, Ergebnisse in Echtzeit mit unseren Kunden zu teilen und können alle vorgenommenen Änderungen oder laufenden Arbeiten für eine spätere Wiederaufnahme aussetzen.“

Die SMS Group nutzt ein Rechenzentrum pro Region, auf das die Anwender für ihre Projekte nun einfach zugreifen können. Die Remote-Access-Software soll eine ausgezeichnete 3D-Open GL-Leistung bieten. So sollen Ingenieure die Performance, die sie benötigen, um ihre Finite-Element-Modelle zu entwickeln, erhalten – mit einer schnellen Anbindung, selbst bei geringer Bandbreite. Es bietet außerdem die Möglichkeit, Projekte auszusetzen und wiederaufzunehmen.

