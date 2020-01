Frauenpower bei Talend

{newsItem.falMedia[0]}

Mike Tuchen, der Talend in den vergangenen sechs Jahren von einem 50-Millionen-Dollar-Start-up zu einem börsennotierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 250 Mio. US-Dollar entwickelt hat, ist mit sofortiger Wirkung als CEO zurückgetreten, bleibt dem Unternehmen jedoch als Mitglied des Board of Directors erhalten. Außerdem wurden Ann-Christel Graham zur Chief Revenue Officer und Jamie Kiser zur Chief Customer Officer ernannt.

„In den vergangenen 18 Monaten war Mike Tuchen federführend an unserer Transformation in die Cloud und dem Erreichen unseres Ziels beteiligt, im vierten Quartal mehr als die Hälfte des neuen ARR (Annual Recurring Revenue) über die Cloud zu erzielen“, so Steve Singh, Chairman of the Board von Talend. Gleichzeitig freue er sich, Christal Bemont als CEO begrüßen zu dürfen. Sie werde dazu beitragen, die Cloud-Transformation und die Go-to-Market-Strategie zu beschleunigen.

Bemont bringt Expertise über führende Go-to-Market-Strategien zur Skalierung von Cloud-Unternehmen mit. Sie kann auf eine Erfolgsbilanz in der Digitalen Transformation, der Expansion in neue Märkte, der Zusammenarbeit mit Vertriebskanälen und Partnern und der Schaffung betrieblicher Effizienzen verweisen.

Ann-Christel Graham, die in die neu geschaffene Position der Chief Revenue Officer berufen wurde, bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der Führung von SaaS-Vertriebsabteilungen in das Unternehmen ein. Zuletzt war sie als Vice President of Sales for Enterprise Clients bei SAP Concur für das Management komplexer und millionenschwerer Verkaufszyklen an Fortune-1.000-Unternehmen und den Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams verantwortlich. Zuvor war sie bereits in verschiedenen Vertriebspositionen mit jeweils zunehmender Verantwortung bei SAP Concur tätig.

Zusätzlich kommt Jamie Kiser als Chief Customer Officer zum Unternehmen. Sie war vorher über sechs Jahre bei SAP in verschiedenen Rollen im Produktbereich, dem Service und der Implementierung tätig, zuletzt als Vice President Global Public Sector für SAP Concur.



Bildquelle: Talend