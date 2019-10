Gerry Weber: PIM und Shop aus einer Hand

{newsItem.falMedia[0]}

Die Gerry Weber International AG stützt ihre E-Commerce-Strategie auf eine neue Software-Infrastruktur: Der Mode- und Lifestyle-Konzern hat den Relaunch seines internationalen Online-Shops in die Hände der Novomind AG gelegt.

Ab sofort ersetzt Novomind iShop das bisher verwendete Shop-System. Parallel wurde auch das Product-Information-Management-System (PIM) iPIM für die zentrale, effiziente Versorgung mit jederzeit aktuellen Produktdaten eingeführt. Der internationale Shop-Relaunch ist laut Anwender für insgesamt sechs Länder sowie einen EU-übergreifenden Webshop ausgerichtet und biete jetzt eine zentrale Plattform für die drei Unternehmens-Marken Gerry Weber, Taifun und Samoon.

„Mit dem Relaunch unseres Online-Shops setzen wir auch im E-Commerce ein Zeichen für frischen Wind und einen dynamischen Neustart“, sagt Michael Rietdorf, interimistischer Executive Vice President bei Gerry Weber. „Durch die neue Software-Infrastruktur aus einer Hand werden unsere Prozesse schneller und effizienter. Zudem können wir unseren Kunden ein personalisierteres Einkaufserlebnis mit noch mehr Service und neuen Features bieten.“

Die neue Online-Plattform für alle drei Marken umfasst neue Funktionen, die den Kundennutzen steigern sollen. Insbesondere die individuelle Umgebung im Shop stehe dabei im Vordergrund: Visuell aufwendige Themenwelten zeigen aktuelle Looks und führen in Echtzeitpersonalisierung zielgenau zu passenden Kategorien und Produkten für jeden User. Die eingesetzte In-Memory-Technologie gewährleiste dabei schnelle Seitenladezeiten und sorge für schnelle Suchergebnisse. Darüber hinaus seien die Bestände sämtlicher Filialen eingebunden, ebenso wie ein komplexes, kostenloses Kundenkartensystem zum Vorteils-Shopping.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus