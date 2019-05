Headset statt Hörer

{newsItem.falMedia[0]}

Dank der neuen Lösung Skype 4 Business Enterprise Voice lassen sich während einer Telefonkonferenz ab sofort beispielsweise gleichzeitig Bildschirme oder Präsentationen jederzeit mit ausgewählten Teilnehmern teilen. Es ist also letztlich egal, wo sich die Teilnehmer gerade aufhalten. Konferenzen, um aktuelle Dokumente zu besprechen, sind jederzeit möglich und die Dokumente können während des Telefonats für alle sichtbar bearbeitet werden.

Alle Anwender haben ihre persönliche Durchwahlnummer immer automatisch dabei, egal wo sie mit ihrem Laptop arbeiten – ob auf Dienstreise, an einem anderen Standort oder am Heimarbeitsplatz. Der Aufbau der technischen Infrastruktur und die Integration in die bestehende Systemlandschaft erfolgte komplett in Eigenleistung durch ein Team aus IT-Experten der Berner Group. Dabei wurde von Anfang an bewusst darauf geachtet, die beteiligten Tochtergesellschaften mit ins Boot zu nehmen. So wurden ein regelmäßiger Feedback-Dialog installiert, eine Betaphase mit Pilot-Nutzer-Gruppen gestartet und ein spezielles Testlabor für interne Schulungen eingerichtet. Das Unternehmen will die Internet-Telefonie in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive gruppenweit ausrollen.

Bildquelle: Berner Group