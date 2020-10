Hebelwirkung für die Digitalisierung

Von: Niculae Cantuniar

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass Entwicklungen, die schon vorher nicht nur latent, sondern allgegenwärtig waren, drastisch beschleunigt werden. Man könnte sagen: Die Krise raubt Unternehmen Zeit. Die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, die in der Regel eher mittel- bis langfristig ausgelegt werden, muss nun erheblich schneller angepackt werden. Doch der Handlungsdruck war auch schon vor der Krise vorhanden. Zum einen, um sich in einem immer stärker von digitaler Disruption geprägten Umfeld zu behaupten. Aber auch, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und an das eigene Unternehmen zu binden. Diese sehen ihre Arbeitgeber nämlich zunehmend in der Pflicht, neue Technologien für positive Veränderungen am Arbeitsplatz einzusetzen. Laut der „Future of Work“-Studie von Ricoh forderten bereits im letzten Jahr rund drei Viertel der befragten Arbeitnehmer, dass ihre Arbeitgeber sie im Zuge des technologischen Fortschritts und fortschreitender Automatisierung dabei unterstützen sollen, ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Die Corona-Krise war für viele Unternehmen also schlichtweg ein Weckruf. Sie verdeutlicht, wie wichtig es ist, jetzt längst überfällige Maßnahmen anzupacken. Man könnte auch sagen: Aus „Future of Work“ ist mehr denn je eine neue Gegenwart geworden. Um dieser Gegenwart nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch Einzug in die Organisation und Arbeitsweise des eigenen Unternehmens zu gewähren, braucht es nach wie vor eine passende Digitalstrategie.

Den manuellen Prozessaufwand reduzieren

Strategisch spielt insbesondere das Thema der Prozessautomatisierung eine Schlüsselrolle. Dies betrifft nicht nur das Dokumentenmanagement im Allgemeinen, sondern auch und vor allem die Digitalisierung geschäftskritischer Abläufe. Zum Beispiel die Rechnungsverarbeitung, die vielerorts noch immer mit einem teils erheblichen manuellen Aufwand erfolgt. Dabei ist gerade dieser Prozess geradezu ein Paradebeispiel für einen Ablauf, der sich relativ mühelos digitalisieren und automatisieren lässt, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ermöglicht die Implementierung einer digitalen Prozesslösung die Digitalisierung und Automatisierung der eigenen Rechnungsverarbeitung, was nicht nur eine erhebliche Reduzierung des manuellen Prozessaufwands und, damit einhergehend, eine deutliche Beschleunigung der Verarbeitung realisiert, sondern auch gewährleistet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter remote auf Freigabeprozesse zugreifen können. Zusätzlich sehen sich viele Unternehmen mit der Anforderung konfrontiert, den Daten- und Dokumentenaustausch beispielsweise mit Behörden künftig komplett digital durchzuführen. Aufgrund der vielen verschiedenen Formate, die hierfür verwendet werden, ist es an dieser Stelle sinnvoll, auf Dienstleister zurückzugreifen, welche diesen Daten- und Dokumentenaustausch auf Grundlage entsprechender digitaler Services ermöglichen und realisieren können.

Ein Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten und Anwendungsbereiche von Technologielösungen und digitalen Services für die Prozessautomatisierung macht deutlich, wie groß die Hebelwirkung für die Digitalisierung der gesamten Organisation tatsächlich ist. Mit anderen Worten: Nach wie vor stellt auch und gerade der Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen einen der effektivsten und wichtigsten Enabler für die gesamte Digitalisierung dar. Diese Hebelwirkung zu nutzen ist nun in Zeiten fortschreitender Flexibilisierung der Arbeitsweisen und der Entwicklung und Einführung hybrider Arbeitsmodelle mehr denn je ein kritischer Faktor für die eigene Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg – während und noch mehr nach der Krise.



