In sicheren Händen

Erfolgreiche Mittelständler lagern längst Teile ihrer IT aus. Nicht immer primär aus Kostengründen – vielmehr, um mit den eigenen Fachleuten strategische Aufgaben voranzubringen. An ihre Dienstleister stellen sie hohe Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Solidität. Im Zuge der eigenen Sourcing-Strategie entschied sich die Schott AG, den Betrieb weiter Teile seiner IT-Infrastruktur durch die Conet Services GmbH unterstützen zu lassen.

Im weiteren Verlauf übergab Schott auch Bereiche wie die Backup/Restore-Mechanismen sowie Datenbanken wie Microsoft SQL und Oracle in die Betriebsverantwortung der Frankfurter Managed-Service-Spezialisten. Der Dienstleister stellt den ausfallsicheren und hochverfügbaren Betrieb der entsprechenden Infrastrukturbereiche im Kundenauftrag in den Rechenzentren der Schott AG sicher.

„Wir haben uns den Auswahlprozess nicht leicht gemacht – dafür haben wir aber einen zuverlässigen Partner, der als Managed-Service-Anbieter darauf spezialisiert ist, Betriebsaufgaben und -verantwortung zu übernehmen“, erklärt Kervin Ost, Leiter Competence Center Infrastructure bei der Schott AG. „Von derartigen Standardaufgaben befreit, können wir uns gezielt strategischen Themen wie der digitalen Transformation und Industrie 4.0 widmen und die Expertise unserer IT-Fachleute auch gewinnbringend in innovative Projekte einbringen.“

Als international aktiver Spezialhersteller für Glas und Glaskeramik ist die Schott AG aus Mainz unter anderem für ihre Ceran-Felder in beinah jeder modernen Küche ebenso bekannt wie für innovative Projekte wie das im Bau befindliche European Extremely Large Telescope (ELT). Das ursprünglich 1884 in Jena gegründete Aktienunternehmen mit über 15.000 Mitarbeitern in 35 Ländern ist einer der innovativsten und technisch führenden Anbieter von speziellem Glas und Glaskeramik.

Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus