Intelligent vernetzt in die Zukunft

Die Digitalisierung beschäftigt deutsche Unternehmen schon sehr lange und viele hat der durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub ziemlich unvorbereitet getroffen. Das zeigt das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom, die Anfang des Jahres erhoben wurde. Sechs von zehn Unternehmen (60 Prozent) sahen sich demnach bei der Digitalisierung zu Beginn der Pandemie unter den Nachzüglern und nur 36 Prozent zählten sich zu den Vorreitern.

Technologie ist der Schlüssel zur Überwindung dieser Krise. Unternehmen brauchen auf ihrem Weg in die digitale Ära zuverlässige Unterstützung in Form von passenden Werkzeugen und belastbarem Know-how für einen intelligent vernetzten „Digital Workplace“. Denn Tag für Tag wächst die Menge an Informationen und Dokumenten. Die Geschwindigkeit von Unternehmensabläufen ist heute ein entscheidender Faktor im Wettbewerb und ein modernes Informationsmanagement erhält so einen ganz besonderen Stellenwert.