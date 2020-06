Intelligente Lieferantendokumentation

„Der Maschinenbau darf den Anschluss an die Digitale Transformation der Industrie nicht verpassen. Internet-Giganten und IT-Konzerne stehen bereits in den Startlöchern, um sich mit ihren Plattformen zwischen den Maschinenbau und seine Kunden zu drängen“, sagt Wolfgang Lemb, für die Branche zuständiges geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Daher sei es für Hersteller im Bereich Anlagen- und Maschinenbau notwendig, sich in der Plattformökonomie strategisch aufzustellen und stärker miteinander zu kooperieren. Die Voraussetzung dafür: eine umfassende Digitalisierung.

Die Dokumentationsanforderungen im Anlagen- und Maschinenbau sind in der Regel sehr hoch. Sie umfassen oft mehrere 100.000 Dokumente, die meist per E-Mail oder über verschiedene Download-Server zusammengetragen werden. Beispiele sind neben den klassischen projekt- und produktspezifischen Dokumenten insbesondere Sicherheitsunterlagen, Garantien, Verträge, Zertifizierungs-, Zulassungs- und Genehmigungsdokumente sowie Wartungsmanuals.