Intelligente Plattform für Hagebau IT

Das mehrstufige Projekt startete im Mai 2020 und umfasst die Konzeption, das Design, die Entwicklung und Produktivsetzung erster Funktionen bereits bis zum Sommer. Sukzessive werden die bestehenden, nicht miteinander verbundenen Altsysteme abgelöst und zusammen mit den benötigten Geschäftsprozessen in einer modernen, zukunftsfähigen und dynamischen Portallösung auf Basis der Digital Experience Platform (DXP) von Liferay abgebildet. Neben der Umsetzung weiterer Funktionalitäten und Anforderungen gehören auch Schulungen und der Application-Support über fünf Jahre zum Projektumfang. „Auch für unseren Kunden Hagebau IT nutzen wir die DXP-Technologie. Diese verknüpfen wir mit unseren Kompetenzen wie digitale Strategieberatung, UX-Design, Entwicklung und Application Management zu einer maßgeschneiderten Customer-Experience-Gesamtlösung“, so der Usu-Geschäftsführer Uwe Steixner.



