Interconnection-Optionen für die Region Stuttgart

DE-CIX, der Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt am Main, und Stuttgart-IX, der Internetknoten für die Region Stuttgart, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

Das Ziel dieser Partnerschaft sei, lokalen Internet Service Providern und regional ansässigen Geschäftskunden aus der Metropolregion Stuttgart den Zugang zum DE-CIX Cloud Exchange zu ermöglichen. Der Stuttgart-IX werde dazu über eine direkte, redundante Verbindung mit dem DE-CIX in Frankfurt verbunden, so dass ein unmittelbarer Anschluss an nationale und internationale Cloud-Provider entsteht.

„Diese neue Partnerschaft und die Anbindung des Stuttgart-IX an den DE-CIX in Frankfurt wird insbesondere den regionalen Geschäftskunden im Raum Stuttgart in Sachen Digitalisierung und Vernetzung zu Gute kommen“, so Dr. Thomas King, Chief Technology Officer bei DE-CIX. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie hat die digitale Infrastruktur, mit der Unternehmen tagtäglich ihr Geschäft betreiben, massiv an Bedeutung gewonnen. Der direkte und sichere Datenaustausch mit großen und auch spezialisierten Cloud-Plattformen, mit Partnerfirmen aus dem eigenen geschäftlichen Ökosystem oder den eigenen nationalen und internationalen Niederlassungen, ist heutzutage geschäftskritisch und wird über die Interconnection-Plattform des DE-CIX sicherer und schneller.“

Moritz Frenzel, Network Architect des Stuttgart-IX, ergänzt: „Wir freuen uns, der Region Stuttgart ein lokales Tor in die Cloud zu bieten, und somit unseren Teilnehmern neben lokalem Peering auch Verbindungen zu Amazon, Google, Microsoft & Co. anbieten zu können. Dies ermöglicht Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum von den Angeboten der Cloud-Provider zu profitieren ohne Stuttgart verlassen zu müssen. Wir konzentrieren uns dabei weiterhin auf unsere Kernkompetenz, nämlich lokales, performantes Peering in Stuttgart während der DE-CIX unseren Teilnehmern das Tor zu einer Vielzahl von Clouds öffnet.”

Geschäftskunden im Fokus

Während der Stuttgart-IX im regionalen Bereich den Datenaustausch effizient, performant und kostengünstig organisiert, sei der DE-CIX das Tor zu den großen nationalen und internationalen Cloud- und Business-Plattformen. Davon werden insbesondere überregionale und international aufgestellte Geschäftskunden sowie lokale ansässige Internet Service Provider profitieren, die über die Kooperation ihre Direktverbindungen außerhalb der Region organisieren können.

Vermarktung über den DE-CIX

Stuttgart-IX ist eine nicht-gewinnorientierte Organisation aus freiwilligen Internet-Experten, die ehrenamtlich tätig sind. Der DE-CIX, als hundertprozentige Tochter des Eco-Verbands wird aufgrund der umfangreichen Vertriebs- und Marketingressourcen die Vermarktung des neuen Cloud-Angebotes übernehmen.