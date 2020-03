Jenseits des Hypes

ITD: Herr Hallensleben, am Potenzial der Blockchain scheiden sich die Geister. Wieso polarisiert das Thema immer noch so? Dr. Sebastian Hallensleben: Spätestens die Veröffentlichung der Blockchain -Strategie der Bundesregierung zeigt einen inzwischen recht breiten Konsens zur grundsätzlichen Bedeutung der Technologie. Eine Polarisierung sehe ich nur noch bei radikalen Zukunftsvisionen für Blockchains, beispielsweise als Ablösung herkömmlicher Währungen oder für ein supranationales Identitätswesen.

ITD: Welche Mythen rund um die Blockchain halten sich am hartnäckigsten? Hallensleben: Dass es „die“ Blockchain gibt. In Wirklichkeit sehen wir einen ganzen Zoo von Blockchains, die sich beispielsweise durch den Konsensmechanismus oder die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden. Die derzeit größten öffentlichen Blockchains – die ursprüngliche, die u.a. Bitcoin-Transaktionen festhält, sowie die Ethereum-Blockchain – sind nur die beiden bekanntesten Beispiele.

ITD: Viele Befürworter der Technologie suchen nach Szenarien, die über die bisherigen, eher speziellen Use Cases hinausgehen. Wann wird mit so einem breiten Anwendungsszenario zu rechnen sein und wie könnte dieses aussehen?

Hallensleben: Ich sehe die vielversprechendsten Anwendungen dort, wo eine Blockchain die Funktion eines Notars oder Vertrauensankers spielt, insbesondere in Jurisdiktionen, in denen das Vertrauen in den Staat fehlt. Die entsprechenden Szenarien werden sich über alle Bereiche erstrecken – darunter Industrieproduktion, Energiewirtschaft, Börsenhandel, Verwaltung von Gesundheitsdaten, Grundbuchwesen oder Produktverifizierung.

ITD: Woran scheitern geschäftliche Blockchain-Projekte in der Praxis?Hallensleben: Am Mangel von Expertise zur realistischen Einschätzung von Projekten sowie am Hype um die Technologie. Eine Blockchain-basierte Lösung muss immer kritisch daraufhin hinterfragt werden, ob sich mit bereits etablierten technischen Mitteln nicht gleiche oder sogar bessere und günstigere Ergebnisse erzielen lassen.