Kärcher setzt auf Digitalisierung

Die Alfred Kärcher SE & Co. KG hat mit DXC Technology einen neuen mehrjährigen IT-Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung und den Betrieb einer modernen Enterprise-IT-Umgebung und Arbeitsplatzlösung abgeschlossen.

Die Vereinbarung soll Innovationsinitiativen und neue Geschäftsstrategien vorantreiben. Dazu gehören digitale Migration, Kostenoptimierungen bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit und eine Modernisierung der SAP-Landschaft. Kärcher ist mit mehr als 120 Tochtergesellschaften in 70 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen ist der weltweit führende Anbieter für effiziente und ressourcenschonende Reinigungssysteme.

Kärcher war es wichtig, auf ein innovatives Service-Modell mit modernsten Dienstleistungen zu setzen. Nun soll der Anwender von einem bewährten Know-how, Innovationskraft und dem strategischen Partnernetzwerk des Dienstleisters profitieren. Folgende Vorteile sollen für Kärcher realisiert werden:

Verbesserung der Endbenutzererfahrung durch den Einsatz neuer Technologien und Support-Modelle mit End-to-End-Verantwortung für die Services

Etablierung eines flexiblen Bereitstellungsmodells mit integrierten strategischen und operativen Partnern, um die Service-Qualität zu steigern

Service-Innovationen zur Steigerung der IT-Effizienz und Geschäftsflexibilität mit minimalen Auswirkungen auf den täglichen Betrieb von Kärcher

„Der neue Vertrag mit DXC Technology ist ein weiterer Meilenstein unserer Partnerschaft“, so Dr. Daniel Heubach, Vice President, Information Technology and Digitalization, Kärcher. „Wir werden uns weiterhin auf stabile und kostenoptimierte IT-Services konzentrieren, um mit den Anforderungen aus der Geschäftsnachfrage ebenso Schritt zu halten wie mit den Innovationen auf Basis von Cloud-Technologien.“



Bildquelle: Alfred Kärcher SE & Co. KG