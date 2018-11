Landratsamt Weilheim-Schongau sichert mobile Endgeräte

{newsItem.falMedia[0]}

Das Landratsamt Weilheim-Schongau setzt für die Sicherung von mobilem Arbeiten auf Smartphones und Tablets die Container-Lösung Securepim und das Management-Portal von Virtual Solution ein. Der verschlüsselte Container sorgt für eine strikte Trennung privater und dienstlicher Daten, so dass die Mitarbeiter auch ihre eigenen mobilen Geräte verwenden können.

Auch Behörden setzen mittlerweile verstärkt mobile Systeme wie Smartphones und Tablets ein, um ihren Mitarbeitern zu ermöglichen, von unterwegs effizient zu arbeiten. Damit steigt jedoch die Gefahr von Bedrohungen, die aus nur unzureichend kontrollierbaren Umgebungen entsteht, beispielsweise durch Cyber-Angriffe oder den Verlust von Geräten.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau setzt daher die Container-Lösung in Kombination mit dem Management Portal und dem Gateway des Sicherheitsexperten ein, um Smartphones und Tablets im dienstlichen Gebrauch abzusichern. Die Container-Technologie ermöglicht eine strikte Trennung von privaten und geschäftlichen Daten auf den betreffenden Geräten. Der verschlüsselte Container soll die Sicherheit der Daten At-Rest und In-Transit gewährleisten. Administratoren können dienstliche Daten auf den Mobilgeräten per Fernzugriff löschen, so dass im Falle des Verlustes von Geräten der Schaden minimiert wird.

Das Landratsamt kann damit seinen Mitarbeitern auf dieser Basis die private Nutzung von Smartphones und Tablets gestatten, ohne dass dadurch Sicherheitslücken entstehen: Ein Zugriff aus dem privaten Bereich auf die dienstlichen Daten im Container sei ausgeschlossen.

Neben den klassischen Outlook-Funktionalitäten wie E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben oder Notizen können auf diese Weise mit den mobilen Geräten auch dienstliche Fotos sicher aufgenommen, gespeichert und verschickt werden. Die Lösung unterstützt außerdem das Synchronisieren von Dateien über einen geschützten Kanal mit dem bestehende Fileshare-System und ermöglicht den sicheren Zugriff auf das interne Zeiterfassungsprogramm und die Dateiverwaltung mit der E-Akte. Über das Gateway kann das Landratsamt Weilheim-Schongau den Zugriff auf Mailserver, Fileshare und Intranet über einen dedizierten Kanal erlauben. Auch der Zugriff auf Programme, die webbasiert laufen, kann über diesen Kanal gesichert werden, wobei nur eine einzige Verbindung gestellt und betreut werden muss. Der Zugriff auf Exchange Mailserver, Intranet und Fileshare ist nicht von beliebigen Applikationen möglich, sondern kann dank nur einer Anwendung vom Administrator leicht kontrolliert werden.

Das Landratsamt musste für den Betrieb keine neue Infrastruktur implementieren. Die für Laptops geschaffene VPN-Infrastruktur wird hier nicht benötigt.

Wichtig war für das Landratsamt schließlich auch, dass die Sicherung der mobilen Geräte nicht auf Kosten des Bedienungskomforts geht. Die Lösung ist für iOS und Android verfügbar und damit plattformübergreifend flexibel einsetzbar.



