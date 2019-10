Lückenlose Verschlüsselung aller saarländischen Behörden

{newsItem.falMedia[0]}

Der Bevollmächtigte für Innovation und Strategie und CIO des Saarlandes, Ammar Alkassar, hat im IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) das Verschlüsselungssystem gemeinsam mit Vertretern des Herstellers Rohde & Schwarz Cybersecurity sowie des Dienstleisters T-Systems der Öffentlichkeit vorgestellt. Das System, das aus einem zentralen Management-System und verteilten Hochgeschwindigkeitsverschlüsselungsgeräten besteht, soll im November 2019 nach einer erfolgreichen Testphase in den Produktivbetrieb starten.

In Zukunft werde jeder Standort einer Landesbehörde, der an das saarländische Landesdatennetz angebunden ist, mit einem Verschlüsselungsgerät ausgestattet sein, heißt es. Derzeit seien dies 110 Standorte, durch den Ausbau des Saarlandnetzes würden es bei Abschluss 150 Standorte sein. Die Multipunkt-zu-Multipunkt-Technologie erlaube es, die Daten beim Eintritt in das Datennetz vollständig und in Echtzeit zu verschlüsseln. Ausgetauschte Dokumente, Datenströme oder E-Mails können so von Außenstehenden nicht mitgelesen werden (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung). Dabei werden die strengen Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingehalten und die Daten der Bürger geschützt.

Das Projekt wurde von der saarländischen Landesverwaltung und der Polizei unter Federführung des IT-DLZ im Jahr 2017 gestartet. Durch die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern Rohde & Schwarz Cybersecurity, T-Systems und dem IT-DLZ konnte das Projekt im Oktober 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. „Mit der durchgängigen Verschlüsselung des Landesdatennetzes nach BSI-Standards setzt das Saarland nicht nur die Digitalisierungsstrategie mit ‚Cybersecurity first‘ und ‚KI first‘ konsequent um, sondern zeigt auch vorbildhaft für Deutschland, dass eine lückenlose Verschlüsselung aller Behörden des Landes in der Fläche umsetzbar ist“, so der Bevollmächtigte Alkassar.



