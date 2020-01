Lufthansa vertraut auf die Google Cloud

{newsItem.falMedia[0]}

So will die Lufthansa Group die operative Performance verbessern und die Auswirkungen von Unregelmäßigkeiten auf ihre Fluggäste minimieren. Ziel ist es, Daten aus verschiedenen Prozessen, die für stabile Operations relevant sind (u.a. Flugzeugwechsel und -wartung sowie Einsatzplanung der Crews), auf einer Plattform zusammenzuführen, die Szenarien für eine Rückkehr zum geplanten Flugbetrieb vorschlägt, sodass Passagiere trotz Unregelmäßigkeiten so pünktlich und komfortabel wie möglich an ihre Ziele kommen.

„Indem wir Google-Cloud-Technologie mit der operativen Expertise der Lufthansa Group kombinieren, treiben wir die Digitalisierung unserer Prozesse weiter voran“, so Dr. Detlef Kayser, Vorstandsmitglied Ressort Airline Resources & Operations Standards der Lufthansa Group. „Damit können wir künftig potenzielle Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb früher erkennen und zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten.“

Sollte sich beispielsweise ein Flug aufgrund von Schneefall verspäten, sodass der Passagier seinen Anschlussflug nicht mehr erreichen kann, können in Zukunft dank Systemen auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) frühzeitig effizientere Umbuchungsmöglichkeiten für Kunden über alle vier Drehkreuze hinweg gefunden werden.

Ein gemeinsames Team aus Operations-Experten, Entwicklern und Ingenieuren der Lufthansa Group sowie Software-Engineers von Google Cloud wird eine entsprechende Plattform entwickeln und testen. Gestartet wird in Zürich bei der Swiss.



