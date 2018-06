Manuel Ferre-Hernandez soll Mitels Wachstum vorantreiben

{newsItem.falMedia[0]}

Die Voraussetzungen sind günstig: Immer mehr Unternehmen sind bereit, die Vorteile einer einheitlichen, kollaborativen Kommunikation zu nutzen und dabei auf cloud-basierte Lösungen zurückzugreifen. Die Ankündigung folgt auf den Verkauf von DeTeWe – dem ehemaligem Direkt-Systemintegrationsgeschäft von Mitel – an die Ostertag-Gruppe. Mit dem Verkauf wird sich Mitel auf den UCC-Markt konzentrieren und sich von einem Bereich trennen, der nicht zum Kerngeschäft gehört.

Die Ernennung von Ferre-Hernandez ergänzt die jüngsten personellen Verstärkungen für den Aufbau eines schlagkräftigen Führungsteams in ganz EMEA. Ferre-Hernandez verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Branche. Seine Karriere begann in der Elektrotechnik, bevor er dann in den Vertrieb wechselte und diesen seit 2016 bei Mitel in Deutschland leitete. Die vorhergehenden fünf Jahre war Manuel Ferre-Hernandez bei DeTeWe Communications als Head of Large Enterprise und Sales Director North Region tätig. Zuvor leitete er den Vertrieb bei Avaya. Ferre-Hernandez berichtet von Berlin aus an Jeremy Butt, Mitel Senior Vice President International.



Bildquelle: Mitel