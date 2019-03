Martin Witt und David Zimmer im Amt bestätigt

{newsItem.falMedia[0]}

Martin Witt und David Zimmer werden weiterhin federführend die Geschicke des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) lenken. Witt und Zimmer wurden gestern von der VATM-Mitgliederversammlung in Berlin in ihren Ämtern bestätigt

Witt, der seit 2014 Präsident des Branchenverbandes ist, rief dazu auf, gemeinsam die „guten Ziele des Koalitionsvertrages umsetzen“ und erinnerte daran, dass die „Marktteilnehmer Klarheit und Planungssicherheit brauchen“. Er betonte, Gigabit-Ziel sei unter bestimmten Voraussetzungen immer noch weitgehend erreichbar. Der VATM werde sich intensiv und konstruktiv bei der Gestaltung der richtigen Rahmenbedingungen einbringen.

„Wir beteiligen uns aktuell unter anderem mit eigenen Vorschlägen an der Diskussion über die richtige Förderung und die Umsetzung des neuen europäischen Rechtsrahmens, des EECC, hierzulande“, so Witt. Ein möglichst intensiver Wettbewerb sei der beste Garant für die zügige Digitalisierung Deutschlands und den richtigen Einsatz von Fördermitteln wo sie wirklich notwendig sind. Nach wie vor bauen die Wettbewerber deutlich mehr Glasfaseranschlüsse bis zum Haus/Endkunden als die Deutsche Telekom. Viele Verträge konnten zwischen ausbauenden Unternehmen und Diensteanbietern geschlossen werden. Wir kommen voran und wir werden die Telekom mit uns ziehen, denn letztlich werden wir es nur gemeinsam schaffen. Wir treiben den Ausbau und den gesamten Markt voran und das ist auch in der Politik erfreulicherweise angekommen“, unterstreicht der Verbandspräsident.

Martin Witt, Vorstandsvorsitzender der 1&1 Telecommunication und COO der 1&1 Drillisch AG, gehört seit sechs Jahren dem VATM-Präsidium an. David Zimmer, Geschäftsführer der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, ist seit Februar 2013 Präsidiumsmitglied des VATM und seit 2014 Vizepräsident des Verbandes. „Unser gemeinsames Ziel im VATM bleibt, bei der Digitalisierung möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Genau dazu stehen die vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen, die hier besonders aktiv im Markt sind. Dafür muss die Bundesregierung aber die richtigen Rahmenbedingungen für Investoren setzen“, so Zimmer. Der 45-Jährige leitet selbst ein Glasfaser ausbauendes Unternehmen.

Als weitere Mitglieder des Präsidiums bestätigte die Mitgliederversammlung außerdem Dr. Christoph Clément, Mitglied der Geschäftsleitung, Director Legal, Regulatory, Public Affairs & Corporate Security bei Vodafone Deutschland, Valentina Daiber, Vorstand Recht & Corporate Affairs bei Telefónica Germany, Uwe Nickl, Geschäftsführer Deutsche Glasfaser Holding, Rickmann von Platen, Geschäftsführer mobilcom-debitel/CCO freenet AG, Norbert Westfal, Sprecher der Geschäftsführung EWE TEL und der EWE Vertrieb, und Peter Zils, Vorstandsvorsitzender der ecotel communication.