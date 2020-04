Meffert vertraut auf neue CRM-Lösung

{newsItem.falMedia[0]}

Die Geschichte der Meffert AG begann 1947 mit der Eröffnung eines Farbengeschäftes in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Durch unternehmerischen Mut und zukunftsorientiertes Denken zählt das Unternehmen heute zu den führenden Herstellern hochwertigster Farben und Lacke, Lasuren, Putze, Dichtmassen, Renovier- und Bautenschutzprodukte in Europa. Die über 30.000 Qualitätsprodukte sind in mehr als 60 Ländern bekannt und begleiten tagtäglich die Menschen, die öffentliche und private Lebensräume gestalten und erhalten. Dafür arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter an 16 nationalen und internationalen Produktions- und Distributionsstandorten, um optimale Warenverfügbarkeit und pünktliche Lieferung in der ganzen Welt zu garantieren.

Eine Herausforderung in erfolgreichen Unternehmen ist stets, die Kommunikationswege in international agierenden Unternehmen und insbesondere im Vertrieb zu optimieren. Bei der Meffert AG bestand die große Herausforderung darin, die auf verschiedene Standorte und mehrere Datenbanken verteilten wichtigen Kunden- und Interessentendaten jedem Zugriffsberechtigten im Unternehmen zugänglich zu machen. Das Hauptziel besteht darin, mehrere Anwendungen auf einer einzigen CRM-Plattform zu konsolidieren, welche die Hierarchie der einzelnen Repräsentanzen widerspiegelt.

Die ausgereifte Funktionalität, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von CAS Genesisworld und das spürbare Verständnis von Bpi Solutions für die Aufgabenstellungen sollen das Anwenderunternehmen überzeugt haben. Entscheidend war in erster Linie die Einbindung aller Mitarbeiter und die hohe Flexibilität der Lösung. Die Gestaltungsmöglichkeit durch den Individualisierungsgrad per Datenbank- und App-Designer sowie die Abbildung der internen Workflows bieten ein Komplettpaket für ein kundenorientiertes Arbeiten. Dabei werden sämtliche Aufgaben und Telefonate über das System realisiert und die Ergebnisse in der Anwendung abgelegt. Der Zugriff erfolgt hierbei nahezu 100 Prozent über Webclient und App.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus