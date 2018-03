Mehr Frauen, mehr Vielfalt, mehr Umsatz?

Viele Beispiele beweisen, dass ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Belegschaft von Unternehmen, diesen Wettbewerbsvorteile verschaffen kann, betont Astrid Mehrtens-Haupt, Sales Director EMEA bei dem IT-Infrastrukturspezialisten Cogeco Peer 1, in einem Kommentar über die aktuelle Situation von Frauen in der IT-Branche.