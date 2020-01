Mehr Tempo bei der Entwicklung

{newsItem.falMedia[0]}

Mendix, Siemens-Tochter und führender Anbieter für Low-Code- und No-Code-Anwendungen für Unternehmen, gibt bekannt, dass die Rabobank, eine führende internationale Genossenschaftsbank mit Sitz in den Niederlanden, zur Erstellung ihres neuen Online-Banking-Portal namens RaboDirect auf die Low-Code-Plattform von Mendix setzt. Das Portal verwaltet Kunden- und Back-Office-Transaktionen für in Deutschland und Belgien ansässige Kunden. Durch die Bereitstellung der Low-Code-Plattform für die Erstellung des RaboDirect-Portals habe Mendix dazu beigetragen, die IT-Kosten um 50 Prozent zu senken und eine nahtlose digitale Kundenerfahrung anzubieten.

Eine Plattform für Profientwickler und Citizen Developer



Systeme der Wettbewerbsdifferenzierung, die sich direkt auf das Kundenerlebnis auswirken, wurden intern aufgesetzt. Mit der Low-Code-Plattform wurde der Online-Kanal der Bank neugestaltet, so dass die IT-Abteilung nun wöchentliche Release-Zyklen einhalten kann. Die Möglichkeit für die IT, mit kleinen Teams von Citizen Developern – Entwickler aus den Fachbereichen ohne traditionelle Programmiererfahrung – zusammenzuarbeiten, die die Drag-and-Drop-Funktionalität von Mendix nutzen, ermöglichte diese enge Ausrichtung an den Geschäftszielen und Kundenbedürfnissen.



Der kollaborative Ansatz der Plattform ermöglichte es Facharbeitern und professionellen Programmierern, die Anwendungsentwicklung schnell zu skalieren. Hohe Einsparungen und schnelle Ergebnisse durch die motivierte und effiziente Teamarbeit bei der Rabobank zu sehen, ist ein klarer Beweis dafür, was der Begriff „Digitale Transformation” in der Praxis bedeutet.

Bildquelle: Thinkstock/iStock