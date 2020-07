Mit Self-Service zum digitalen Arbeitsplatz

{newsItem.falMedia[0]}

Laut einer Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V arbeiten rund die Hälfte aller Berufstätigen remote. Ein neues Self-Service-Portal nimmt nun das Lifecycle-Management des Digital Workplace in den Fokus.

Mobiles Arbeiten hat Konjunktur. Das zeigt einmal mehr, wie bedeutend es für Unternehmen ist, Mitarbeiter mit modernen Arbeitsplätzen auszustatten. Hierzu gehört – neben der Bereitstellung mobiler Endgeräte – vor allem die passende Plattform-Strategie, mit der sich Prozesse digital und damit ortsunabhängig abwickeln lassen. CHG-Meridian bietet jetzt ein Self-Service-Portal an, das speziell auf das Lifecycle-Management des Digital Workplace ausgerichtet ist: Tesma Portal.

Mit dem Portal sollen Mitarbeiter von Kunden fortan die Geräte für ihren digitalen Arbeitsplatz eigenständig managen können. Wie bei einem Online-Shop können im vordefinierten Warenkorb Geräte bestellt werden. Upgrades auf höherwertige Wunschgeräte sind mit privater Zuzahlung möglich. Die Lieferung der sofort einsatzfähigen Geräte erfolge direkt und zeitnah an die Mitarbeiter. Im Falle des Verlusts oder Defekts werden Geräte laut Anbieter schnell und unkompliziert ausgetauscht.

Dank der Integration von technischen und kaufmännischen Daten in ein System sollen alle relevanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen. Die IT könne demnach alle Gerätedaten einsehen, wie beispielsweise die Anzahl der Geräte im Umlauf und deren Ausstattung, während das Controlling per Knopfdruck Reportings über Kosten und Laufzeiten abrufe. Gleichzeitig hätten die Mitarbeiter zu jeder Zeit einen Überblick, wo sich ihre bestellten Geräte befinden, wie schnell ein Austauschgerät im Schadensfall zur Verfügung steht oder ein neues Gerät bestellt werden darf.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus