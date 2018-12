Msg Services führt Cloud Services bei Heinrich Schmid ein

{newsItem.falMedia[0]}

Mit den neuen Services legt Heinrich Schmid, einem Komplettanbieter im Ausbauhandwerk, den Grundstein für die Cloud-Readiness seiner IT-Landschaft und für den digitalen Arbeitsplatz. Die Umgebung, lässt sich in eine Public Cloud-Plattform wie Microsoft Azure integrieren, bildet zudem einen wichtigen Baustein in der langfristigen IT-Strategie des Unternehmens, in Zukunft so viele IT- und Server-Systeme wie möglich in die Cloud zu verlagern.

Heinrich Schmid zieht aus den Citrix Cloud Services auch operativen Nutzen, denn in der Folge hat sich die Anmeldezeit an den IT-Anwendungen verkürzt und der Zugriff auf sie vereinfacht. Die Anmeldezeit an den Applikationen beträgt heute im Schnitt weniger als 20 Sekunden statt wie früher 90 bis 120 Sekunden und die rund 1.000 End-User arbeiten schneller produktiv. Sie können die Anwendungen zudem einfacher aufrufen, denn ihre Icons sind nun in das Startmenü von Client und Desktop eingebunden. Das erhöht die Zufriedenheit der Anwender genauso wie die Tatsache, dass sie die bereitgestellten IT-Lösungen jederzeit auf jedem Endgerät nutzen können – auf dem Desktop oder mobil per Smartphone oder Tablet.

Die interne IT-Abteilung profitiert ebenfalls von der Einführung. Upgrades und Patches lassen sich mit dem Machine Creation Service (MCS) jetzt im laufenden Betrieb einspielen und testen, sodass sich eine regelmäßige Aktualisierung in Form einer zeitaufwendigen Neuinstallation an Wochenenden erübrigt. Den IT-Mitarbeitern bleibt dadurch mehr Raum für ihre Kernaufgaben.

Foto: Thinkstock/iStock