Neue Ära für die Lagerhaltung

An die Seite des Menschen treten vermehrt Roboter und verbessern vorhandene Automatisierungskonzepte. Die Software übernimmt dabei immer mehr Überwachungs- und Koordinationsaufgaben für das Warehouse-Management in Lagern. Wie effektiv Robotik und Software ineinandergreifen, zeigen Beispiele der Fortschrittstechnologien „Item Picking“ und „Automated Case Palletizing“.

Unternehmen mit einer Vielzahl an leichten Produkten, die es Tag für Tag in hoher Frequenz zu kommissionieren gilt, sind die Idealanwender eines voll automatisierten Item-Picking-Systems. Item Picking, als Marke auch „ItemPiQ“, ist eine Technologie zur Stückgutkommissionierung von Behälter zu Behälter. Dabei kann ein Roboter Produkte bis zu einem Gewicht von 1,5 Kilogramm selbsttätig aus einem Quellbehälter greifen und an einen Zielbehälter übergeben. Die Steuerung übernimmt eine darauf spezialisierte Software mit Standardschnittstelle zu einem beliebigen Warehouse-Management-System (WMS).

ItemPiQ erweitert die Grenzen der Automatisierung in Richtung Künstlicher Intelligenz (KI): Die Robotik agiert mit dem Ziel einer zügigen und fehlerfreien Kommissionierung, lernt unterdessen dazu und passt ihre Bewegung und Greiftechnik an jedes neue Produkt an. Möglich wird dies durch eine Kombination von Kameratechnik (3D-Visionstechnologie) und einem Multifunktionsgreifer. Ein 3D-Sensor erkennt jedes Produkt im Quellbehälter, indem er eine große Anzahl von Messpunkten erfasst. Auf den Produkten werden Greifpunkte ermittelt und vom Greifer des Roboters entsprechend aufgenommen. Der Greifer verfügt über drei Finger und insgesamt vier Saugnäpfe, wodurch eine große Flexibilität entsteht, was die zu greifenden Produkte betrifft.