Neue Führungsspitze für NTT Data DACH

Das globale IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen NTT Data setzt seinen Wachstumskurs weiter fort und stellt dafür auch im Top-Management die Weichen auf Zukunft. Swen Rehders, bisher in der Doppelfunktion als CEO für DACH und EMEA zuständig, wird mit Wirkung zum 1. Februar 2020 seine Rolle als CEO NTT Data DACH an Stefan Hansen übergeben.

Swen Rehders wird zusätzlich zu der EMEA-Position das neu zu schaffende Ressort Strategie und Business Development der NTT Data DACH als Mitglied der Geschäftsführung leiten und mit dem Aufbau neuer Industrien so den Wachstumskurs weiter fortsetzen. Seit seinem Einstieg in das Unternehmen im Jahr 2015 als CEO für Deutschland, Österreich, Schweiz und Rumänien hat Rehders dessen Umsatz mehr als verdoppelt, ebenso stieg die Mitarbeiterzahl um mehr als das Doppelte auf über 4.000.

Stefan Hansen verfügt über mehr als 25 Jahre Management- und Transformationserfahrung und hatte verschiedene internationale Management-Positionen, u.a. bei EDS und Lufthansa Systems, inne. Bis zu seinem Wechsel zu NTT Data war Hansen bei Here Technologies als Senior Vice President und General Manager für die Region EMEAR tätig. Er hat in seiner Funktion u.a. die internationale Expansion sowie die Transformation des Unternehmens nach der Akquisition von Nokia durch das Konsortium von Daimler, BMW und Audi erfolgreich vorangetrieben.

Hansen verantwortet zukünftig gemeinsam mit dem DACH-Geschäftsführungsteam das Geschäft in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er will die Wertschöpfungskette erweitern und die Kunden mit zukunftsgerichteten Angeboten, Flexibilität und Qualität überzeugen. „Unsere Innovationsstärke deutlicher bei Kunden herauszustellen und mit unserem Portfolio neue Märkte zu erschließen – das wird ein wesentlicher Fokus meiner zukünftigen Arbeit sein“, so Hansen.



Bildquelle: NTT Data