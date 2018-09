Neue Geschäftsführerin bei Google Cloud

{newsItem.falMedia[0]}

Seit Anfang September ist Annette Maier Managing Director bei Google Cloud DACH und soll künftig die Cloud-Services für Unternehmen von Google in dieser Region verantworten, teilte das Unternehmen mit. Dabei werde sie Kunden bei der Förderung von Innovation und Wachstum durch den Einsatz von Googles Netzwerk und Cloud-Lösungen unterstützen.

Annette Maier blickt auf mehr als 15 Jahre Management- und Vertriebserfahrung in der IT-Branche zurück. Bevor sie zu Google kam, war sie sechs Jahre bei VMware tätig, zuletzt als Vice President & General Manager Germany. Diese Funktion hat nun Armin Müller übernommen. Maier habe beim Unternehmen das Geschäftswachstum in den Bereichen Enterprise, Commercial und Partner-Ökosysteme gesteuert. Außerdem war sie Director of Global Accounts bei CMEA und leitete das Enterprise-Account-Team.

„Google Cloud zählt zu den dynamischsten und spannendsten Unternehmen der Branche und ich freue mich sehr, die Weiterentwicklung aktiv begleiten zu dürfen“, sagt Maier. Ihr Vorgänger Michael Korbacher soll künftig von München aus das Team Cloud Partnersales EMEA steuern.

Bildquelle: Google Cloud