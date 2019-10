Neue Strahlkraft für Swiss Krono

{newsItem.falMedia[0]}

Mit dem vereinheitlichten Markenauftritt vollzieht das Traditionsunternehmen eine wichtige Neuerung und damit einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Transformation. Die neue Produktplattform von Swiss Krono präsentiert sämtliche Produktlinien der acht weitgehend unabhängigen Ländergesellschaften. Das gesamte Sortiment ist über regionale Grenzen hinaus einsehbar und wird nach einer Vereinheitlichung der Produktdaten künftig zentral gepflegt, sodass auch Marketing-Maßnahmen zur Einführung neuer Produktreihen zentral ausgesteuert werden können. So sollen die Ländergesellschaften von den Synergieeffekten bei der Datenpflege profitieren, während gleichzeitig die Dachmarke Swiss Krono eine größere Sichtbarkeit und Strahlkraft gewinnt.

„Die Produktplattform leistet einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Ländergesellschaften unter der Dachmarke Swiss Krono Group zusammenzuführen”, erklärt Fabian Koelliker, Head of Group Marketing. „Mit ihr stellen wir die Weichen dafür, auch in Zukunft und in Zeiten des digitalen Wandels zur Weltspitze in unserer Branche zu zählen, und bewahren gleichzeitig die Unabhängigkeit der Organisationen in unseren verschiedenen Märkten.”

Der Realisierung vorausgegangen war ein Relaunch der gemeinsamen Dachmarke Swiss Krono. Ziel war es, die Produktpalette zu vereinheitlichen und zusammenzuführen, um einen höheren Umsatz zu erzielen, und dabei zugleich die weitgehende Unabhängigkeit der Ländergesellschaften zu berücksichtigen sowie deren Handlungsspielraum zu erhalten. Turbine Kreuzberg setzte vor diesem Hintergrund die Markenzusammenführung online um und übernahm die digitalstrategische Planung, die Konzeption und das Design der Plattform sowie deren technologische Umsetzung. Die Produktplattform wird seit dem Live-Gang sukzessive in den acht verschiedenen Märkten der Ländergesellschaften ausgerollt.



