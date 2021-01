Neuer CIO für Lufthansa

Thomas Rückert ist 1995 als Trainee bei Lufthansa Technik eingestiegen. Der 50-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur hat in den vergangenen 25 Jahren diverse Positionen bei Lufthansa Technik in Deutschland, Irland und auf den Philippinen bekleidet. Zuletzt hat er als Vice President Maintenance Services gemeinsam mit zwei weiteren Managern das weltweite Überholungsnetzwerk geleitet und direkt an den Vorstand des Unternehmens berichtet. Als Sprecher der Product Division war er u.a. für alle Shared Services, die Produktentwicklung und die Digitalisierung zuständig.