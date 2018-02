Neuer Geschäftsführer bei Usu

Stefan Habitzreuther soll künftig die Vertriebs- und Wachstumsstrategie des Usu-Geschäftsfeldes Valuemation verantworten. Zuvor hatte der 49-jährige, international erfahrene Manager Vertriebs- und Managementpositionen bei General Electric, Lafarge und Lufthansa Systems inne. Danach beriet er als selbstständiger Coach u.a. IT- und Supply-Chain-Verantwortliche von Tchibo, Media-Saturn und dpa. In den letzten Jahren agierte Habitzreuther als Sales Director für Accenture und war mit Großprojekten im Bereich der Digitalen Transformation betraut.

Der Geschäftsbereich Valuemation bietet laut Hersteller ein breites Portfolio für Service-Management in den Bereichen IT, Human Resources (HR), Kundenservice, Facility Management, Field Services sowie für Internet-of-Things-Geschäftsmodelle an. Habitzreuther arbeite künftig eng mit den beiden Geschäftsführern Frank Dreher, verantwortlich für Consulting & Support, sowie Peter Stanjeck, der für Entwicklung & Produktmanagement zuständig ist, zusammen, heißt es in einer Pressemeldung.