Neuer Hauptgeschäftsführer für den BME

Dr. Silvius Grobosch ist neuer Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME). Der 51-Jährige hat die wichtige Führungsaufgabe am 1. Februar 2018 übernommen.

Der studierte Unternehmer ist bereits seit mehreren Jahren in entscheidenden ehrenamtlichen Führungspositionen des BME tätig: Seit 2004 ist Dr. Silvius Grobosch Mitglied des Bundesvorstandes und seit 2013 dessen stellvertretender Vorsitzender. Grobosch wird sein Amt als stellvertretender Vorsitzender mit der Bestellung zum Hauptgeschäftsführer niederlegen. In der Vergangenheit bekleidete er über viele Jahre leitende Funktionen in der Thyssenkrupp AG.

Der 1954 gegründete BME ist der Fachverband für Einkäufer, Supply-Chain-Manager und Logistiker in Deutschland. Ihm gehören 9.600 Mitglieder aus allen Industriebereichen, Sektoren, aus Dienstleistung und öffentlicher Beschaffung an. Das Volumen der von den Mitgliedern eingekauften Waren und Dienstleistungen beträgt jährlich rund 1,25 Billionen Euro. Das entspricht ungefähr der Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts. 38 Regionen knüpfen ein engmaschiges Netzwerk und veranstalten jährlich etwa 400 Treffen mit Fachvorträgen, Diskussionen oder Firmenbesuchen. Rund 900 Veranstaltungen werden jedes Jahr im In- und Ausland vom Verband und seinen Tochtergesellschaften ausgerichtet.



Bildquelle: BME e.V.