Neues Veritas-Führungsteam für Zentraleuropa

{newsItem.falMedia[0]}

Jürgen Rohr zeichnet in seiner strategischen Rolle für das Neugeschäft und Wachstum in der Region Zentraleuropa verantwortlich, dazu zählen die Länder Deutschland, Schweiz, Österreich und Benelux. Sein Augenmerk liegt künftig darauf, Mittelstands- und Großkunden mithilfe der 360-Multi-Cloud-Datenmanagement-Strategie gezielt zu unterstützen, den meisten Wert aus ihren Daten zu schöpfen. Um das Geschäft in Zentraleuropa auszubauen, wird sich Rohr auf die wichtigen Branchen in seiner Region konzentrieren. Veritas wird diese Kunden darin unterstützen, Daten in einer Multi-Cloud-Welt besser zu verwalten und dadurch wettbewerbsfähiger zu werden.

Rohr kommt von Commvault Systems, wo er als Vice President u.a. die Key Accounts in EMEA betreute und als Geschäftsführer für Deutschland das lokale Geschäft verantwortete. Vor seiner Position bei Commvault hatte er verschiedene Funktionen bei Fluke Networks, dem SAS Institute und Parametric Technology inne.

Sascha Oehl, neuer Director Technical Sales für Zentraleuropa, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche gesammelt. Er kommt von Hitachi Vantara / Hitachi Data Systems (HDS), wo er in seiner Funktion als Director Pre-Sales für Deutschland die technische Transformation der IT bei Kunden vorantrieb. Davor konzentrierte er sich bei HDS auf Global Accounts und war für die Rechenzentrumsarchitektur bei IBM Mittelstand verantwortlich.

Klaus Windelschmidt, neuer Director Sales Operations für Zentraleuropa, arbeitete mehr als 15 Jahre für High-Tech-Unternehmen wie Accenture, Nokia und Siemens Mobile Networks. Dort hatte er verschiedene leitende Funktionen in Beratung und Vertrieb inne.



Bildquelle: Veritas