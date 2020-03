Personalveränderungen bei Tech Data

{newsItem.falMedia[0]}

Thomas Klein hat bereits viele Erfahrungen in der IT-Branche gesammelt.

Thomas Klein gehört seit über 30 Jahren der IT-Branche an und hat sich bereits früh auf das Komponenten-Business spezialisiert. In seiner neuen Position kann er auf seine Erfahrungen in der Führungs- und Vertriebsverantwortung zurückgreifen, berichtet Tech Data. Zu seinen Stationen zählen u.a. die NEC Electronics, MSC Gleichmann und die MSC Technologies GmbH, die von Avnet im Jahr 2013 übernommen wurde und jetzt als Avnet Integrated firmiert. Zuletzt verantwortete er dort als Vice President Customer Management & Business Development die Region EMEA.

Bildquelle: Tech Data