Personeller Neuzugang bei Secure Link

Die Firma betont seinen großen Erfahrungsschatz und sein umfangreiches Netzwerk im Bereich Cyber-Sicherheit. Vor Secure Link sei er bereits bei verschiedenen Unternehmen in leitenden Positionen tätig gewesen. So habe er in seiner vorigen Position die Vertriebsorganisation sowie den Beratungsbereich für Cyber Security aufgebaut. Auch auf die Leitung verschiedener weiterer Geschäftsbereiche – von Security Consulting, Business Development bis hin zu Solution Sales – verstehe er sich.

Thomas Fetten, CEO von Secure Link, kommentiert den personellen Neuzugang: „Wir sehen beide großes Potential im deutschen Markt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und unserem deutschen Team." Man wolle sich nun gemeinsam um Kunden in der DACH-Region kümmern.

Andreas Mertz, der SecureLink Germany gegründet hat, übergibt seine Aufgaben Ende September 2018 an Dr. Rosche.

Bildquelle: Secure Link