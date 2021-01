Pharmaunternehmen optimiert Geschäftsprozesse

Unabhängig von Standort und Endgerät haben 30.000 Mitarbeiter Zugriff auf über 500 Applikationen des Data-Analytics-Spezialisten Qlik. Somit basiert die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen auf einer einzigen Informationsquelle. Durch die Nutzung datenbasierter Erkenntnisse in allen Geschäftsbereichen konnte Novartis auf Basis optimierter Budgets und Ressourcenzuweisungen Einsparungen im sechsstelligen US-Dollar-Bereich erzielen.

Die Analytics-Strategie des Pharmaunternehmens hat es zum Ziel, die datengetriebene Wertschöpfung im gesamten Unternehmen weiter zu optimieren: von der Einsparung von Zeit und wertvollen Ressourcen über die Optimierung von Prozessen bis hin zur Identifizierung neuer Geschäftsfelder. Die assoziative Arbeit mit der unternehmensweit einheitlichen „Single Source of Truth“ und validierter Datenqualität sorgt für verlässliche Ergebnisse, die Entscheidungen in jeder Abteilung unterstützen – von der Beschaffung und Produktion über das Marketing und den Vertrieb bis hin zu Finanzen und Management.

Große Datensets können problemlos in Analytics-Projekte einbezogen werden, sodass die datenbasierte Entscheidungsfindung nahezu in Echtzeit stattfinden kann. Der hohe Automatisierungsgrad erlaubt zudem, manuelle Prozesse bei Standardaufgaben zu reduzieren. Da die Plattform problemlos sämtliche Datenquellen anbinden kann, ist beispielsweise kein aufwendiges Hin- und Herkopieren mehr nötig, wenn Daten in Analyseapplikationen geladen werden, oder auch für die Erstellung von Reports.