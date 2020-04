Plattform für drängende Digitalisierungsfragen

{newsItem.falMedia[0]}

Das Tempo der Veränderungen nimmt rasant zu. Zu den technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, kommen unvorhergesehene Turbulenzen. Trotz oder gerade wegen dieser hohen Dynamik müssen Unternehmen schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Wie sehen neue Kollaborationstools aus, die auch mobile Arbeitsplätze mit einbeziehen? Wie knüpft man eine robuste Supply Chain, die Ihr Unternehmen agiler macht? Wie wird Ihre Fertigung zu einem selbstlernenden Ecosystem – der intelligenten Fabrik der Zukunft? Und auf welchen Wegen interagieren Sie mit Ihren Kunden?

Als die Hannover Messe 2020 endgültig abgesagt wurde, hat sich die Telekom dazu entschlossen, die Themen in einem neuen digitalen Format zu präsentieren. Ursprünglich war am 20. April, dem Eröffnungstag der Hannover Messe, eine Pressekonferenz der Telekom geplant. Diese kommt jetzt digital auf den Bildschirm. Die Telekom lädt Journalisten zu einer Live-Präsentation von T-Systems CEO Adel Al-Saleh zum Auftakt der Digitalveranstaltung „Accelerate Digital Now“ am 20. April 2020, von 11:00 bis 12:30 Uhr

Mit zugeschalteten Gästen wie Pat Gelsinger, CEO VMware, Arun Bansal, President Europe and Latin America Ericsson, Christoph Wegner, Chief Digital Officer BASF und weiteren Gästen diskutiert Adel Al-Saleh die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen auf die Digitalisierung in Industrieunternehmen. Per Chat haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Registrierung für das Event ist per Mail möglich: Um sich zu registrieren, eine kurze Mail mit vollem Namen und Namen des Mediums an medien(at)telekom.de

Bildquelle: T-Systems