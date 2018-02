PLM-Plattform sorgt für hohe Flexibilität bei BMW

Innovator soll in verschiedenen Entwicklungsbereichen zum Einsatz kommen und bei der Planung, Disposition, Durchführung sowie Dokumentation von Fahrzeugversuchen unterstützen. Die Applikation dokumentiert alle Versuchsergebnisse so transparent, dass sie sich jederzeit rückverfolgen lassen. Der Anbieter wird daher einen wesentlichen Beitrag in der Serienentwicklung von Fahrzeugen leisten, heißt es.

Für die BMW Group ist insbesondere die hohe Flexibilität von Innovator relevant. Die spezifischen Anforderungen aus dem Versuchsumfeld der Gruppe lassen sich mit jener Lösung umsetzen, weil die PLM-Plattform nicht nur vorhandene Standardfunktionen liefert, sondern auch tiefgreifende Anpassungen zulässt.

Voraussichtlich werden mehr als 5.500 Mitarbeiter aus dem Entwicklungsressort der BMW Group Innovator nutzen. Im Rahmen der Implementierung soll zudem die Anbindung einer Vielzahl von IT-Systemen erfolgen.



