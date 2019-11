Präsenz in Deutschland gestärkt

{newsItem.falMedia[0]}

Solarwinds, ein Anbieter von IT-Management-Software, hat mit dem Ausbau des in Berlin ansässigen Management-Teams seine Präsenz in Deutschland weiter verstärkt. Ludovic Neveu, Group Vice President EMEA Sales, hat an den Standort in Berlin gewechselt und wird mit Amir Gharred, Director Sales DACH, zusammenarbeiten. Das neu ausgebaute Leadership-Team soll die Stärkung der Marke sowie den Ausbau der Marktposition vorantreiben. Berlin ist der Hauptsitz des Unternehmens in der DACH-Region, von dem aus Deutschland, Österreich und die Schweiz bedient werden.

Neveu, der 2016 zu Solarwinds kam, ist kürzlich von London nach Berlin umgezogen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Vertrieb, Business Development und Betriebsführung in Europa und hat dabei intensiv mit Partnern, Systemintegratoren und Value-Added-Resellern zusammengearbeitet. Vor seiner neuen Position war Neveu Vice President EMEA bei Embarcadero Technologies (mittlerweile übernommen von Idera) und hatte leitende Vertriebs- und Marketingpositionen bei verschiedenen Softwareanbietern inne, so etwa bei Codegear, Borland Software Corporation und Symantec. Außerdem betreut und finanziert der Absolvent der Paris School of Business Start-up-Unternehmen.

Gharred, Director Sales DACH, kam im Juni 2019 neu dazu. Gharred leitet die Vertriebsaktivitäten und wird sich auf Aufbau und Führung des Channel-Partnergeschäfts in der Region konzentrieren. Er bringt mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung im Aufbau sowie der Leitung von Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit und arbeitete mehrere Jahre in London für führende Online-Broker. Vor seinem Eintritt bei Solarwinds war er Vertriebsleiter des Berliner Cybersecurity Startups PIO Security GmbH.

Bildquelle: Solarwinds Software Germany GmbH