Proofpoint übernimmt Observe IT

Mit dieser Übernahme erweitert Proofpoint seine Data Loss Prevention (DLP)-Funktionen und führt Endpoint, E-Mail, CASB und Data-at-Rest zu einem erweiterten Enterprise DLP-Angebot zusammen. Mit der Kombination von Observe ITs Technologie für Endgeräte auf Basis sogenannter Agenten und Datenrisikoanalyse mit Proofpoints Klassifizierung von Informationen, Bedrohungserkennung und -intelligenz sollen Unternehmen beispiellose Einblicke in die Benutzeraktivität mit ihren sensiblen Daten erhalten. Parallel dazu wird Proofpoint in Observe ITs Lösung zum Management von Insider-Bedrohungen investieren. Diese Lösung ermöglicht es den Sicherheitsteams, potenzielle Insider-Bedrohungen zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Die Plattform liefert dazu Echtzeit-Warnungen und Erkenntnisse über die Benutzeraktivitäten, aus denen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen.

Die Übernahme unterstreiche das Engagement, Unternehmen mit Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen zu versorgen, die den Menschen ins Zentrum der Betrachtung von IT-Sicherheit stellen, so Proofpoint-CEO Gary Steele. Der Schutz dieser Daten erfordere die Fähigkeit, gefährliches Verhalten von Mitarbeitern im Unternehmen sowie riskante Benutzeraktivitäten zu erkennen und Risiken bei Cloud-Anwendungen, E-Mails und Endgeräten schnell zu minimieren.

