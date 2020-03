Regiocom erweitert Portfolio um SaaS-Lösung

{newsItem.falMedia[0]}

„Mit EnpowerX erweitern wir unser Produktportfolio um ein Innovationsprodukt, dessen systemische Architektur sich mit dem Prinzip eines App-Stores vergleichen lässt“, so Klemens Gutmann, einer der Gründer und Verwaltungsratschef von Regiocom. Die Lösung besteche mit einem guten Konzept. Die Service-orientierte Architektur der Systemlandschaft EnpowerX ermögliche die Erweiterungen von Funktionalitäten über zusätzliche Services.

Regiocom hat sich in den letzten Jahren auf Basis eigener Erfahrungen in der Energiewirtschaft auf die Entwicklung unterstützender Werkzeuge und Systeme fokussiert. Diese Services werden bereits für die Verwendung in der EnpowerX-Landschaft angepasst. Das erweiterte Angebot sollen alle EnpowerX-Kunden nutzen können.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus