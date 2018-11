Roger Scheer wird neuer Vice President

{newsItem.falMedia[0]}

Veritas Technologies, ein Anbieter für Datensicherung in Unternehmen und Software-defined Storage, hat Roger Scheer zum neuen Vice President der kürzlich gegründeten DACH-Region ernannt. In dieser Funktion zeichnet Scheer für das Neugeschäft und Wachstum in Deutschland, der Schweiz und Österreich verantwortlich.